Tır faciasında genç kızın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu

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5 kişinin hayatını kaybettiği tır faciası kazasında genç kızın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde tırın biçtiği kazada ölü sayısı 5'e çıkarken, tedavi altındaki hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki genç kızın bağışlanan organları 5 hastaya umut oldu.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 32. kilometresi Tekke mevkisinde 25 Ağustos günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan A. idaresindeki PT 006 RA çekici plakalı ve BB 942 U dorse Gürcistan plakalı tır, Kavak istikametinden Samsun istikametine seyrederken sağanak yağış dolayısıyla kaygan zeminde maddi hasarlı kaza geçiren ve o sırada araç dışında bulunan yolculara, ayrıca park halindeki 01 AHM 024 ve 19 ACT 522 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan tır 01 AHM 024 plakalı otomobili dorsesinin altına alıp yol kenarına savurdu. Kazada Recep Yalçın, Makbule Yalçın ve Beyhan Arslan yol kenarına savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Esmanur Arslan (18), kardeşi Metehan Arslan (8), Berinay Altıncı (36), Mehmet Aldemir (44), Sevil Aldemir ve Yasemin Altıncı ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Metehan Arslan saat 17.30 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, aynı hastanede tedavi altında bulunan 18 yaşındaki ablası Esmanur Arslan'ın ise kazadan 2 gün sonra beyin ölüm gerçekleşti. Kazada, eşini, oğlunu ve kızını kaybeden Yaşar Arslan, Esmanur Arslan'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

Bugün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatla alınan

sol böbrek Erzurum'a, sağ böbrek Ankara'ya ve 2 kornea ile karaciğer ise organ bekleyen hastalara nakil için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Amca Ayhan Arslan, hala Ferdiye Çamoğlu ve enişte Satılmış Hatun organ kutusu yanında son kez fotoğraf çektirdiler.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Koordinatörü Recep Erik, "18 yaşında kız çocuğu. Trafik kazasında yaralanıp hastanemiz acil servisine başvurdu. Beyin ölümü gerçekleşince ailesi organ bağışında bulundu. 2 böbrek, kornea ve karaciğeri yolladık. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Hastane adına da başsağlığı diliyoruz" dedi.

Amca Ayhan Arslan, 5 cenazeleri olduğunu ifade ederek, "Kızımızın organları başka bir aileyi sevindirecekse ne mutlu bize" diye konuştu.

Enişte Satılmış Hatun ise, "İnşallah başka insanlara ümit veririz. Kızımızı kaybettik. İnşallah gelecek nesiller için faydalı olur" şeklinde konuştu.

Hala Ferdiye Çamoğlu, Esmanur'un hemşirelik veya tıbbi sekreter olmak için üniversiteye hazırlandığını söyledi.

Kazada hayatını kaybeden ailenin Çorum'dan hafta sonu diye Samsun'a gezmek için yola çıktıkları öğrenildi.