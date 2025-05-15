Tıraş Yarım Kaldı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tıraş Yarım Kaldı, Şüpheli Yakalandı

Berberde tıraş olan JASAT dedektifi, aranan suçluyu tıraşını yarım bırakıp yakaladı.

15.05.2025 14:42
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Görev aşkı tıraşı yarım bıraktırdı: JASAT dedektifi şüpheliyi böyle yakaladı

Jandarma personeliyle köşe kapmaca oynadı, tüm çabalarına rağmen yakalandı

Berber koltuğundan fırlayan jandarma personelinin şüpheliyi kovalaması kamerada

SAKARYA - Sakarya'da mesai saati dışında berberde tıraş olan Jandarma Suç Araştırma Timleri personeli, 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan şahsı, tıraşını yarım bırakarak yakaladı. Yaşanan kovalamaca ve şüphelinin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı.

13 Mayıs 2025 günü akşam saatlerinde bir berber dükkanında tıraş olduğu esnada önündeki aynadan, berber dükkanının karşısındaki kaldırımda sohbet eden gençlerin arasında, 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' gibi bir çok suçtan kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan K.G.'yi gören JASAT dedektifi, tıraşını yarım bırakarak şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin 5-6 kişilik arkadaş grubu, JASAT dedektifini ablukaya alarak şüpheliyi motosikletle kaçırmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonrasında kurtulamayacağını anlayan şüpheli, bölgede devriye gezen polis ekipleri ve jandarma personelinin yardımıyla gözaltına alınarak Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak ve kullanmak', 'basit yaralama', 'dolandırıcılık', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'mala zarar verme', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve bir yıldır aranan K.G. tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

Öte yandan yaşanan kovalamaca ve şüphelinin yakalanması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, JASAT dedektifinin kaçan şüpheliyi kovalaması, şüphelinin motosikletle kaçırılmaya çalışılması, şüphelinin yakalanması yer alıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sakarya, JASAT, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tıraş Yarım Kaldı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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