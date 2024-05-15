Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Tokat\'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında meydana gelen feci kazada, Adem Koçoğlu yönetimindeki bir tırın beklediği sırada Muzahattin Ünlü idaresindeki bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tıra saplandı ve kazada otomobilde bulunan Şükrü Ünlü hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

15.05.2024 11:02
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Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatına kaybetti.

Feci kaza sabah saatlerinde D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Buğday Pazarı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Adem Koçoğlu yönetimindeki 31 ACD 861 plakalı tıra yol kenarında bilinmeyen bir nedenle beklediği sırada, aynı istikametten giden 60 KR 684 plakalı Muzahattin Ünlü idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tıra ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi servis edildi. Kazada otomobilde yolcu koltuğunda bulunan Şükrü Ünlü (73), hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine bir süre kapatıldı. Kaza nedeniyle inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta tırın altına giren otomobilde bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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