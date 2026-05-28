Tokat\'ta müştemilatta çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan söndürüldü

Tokat merkeze bağlı Bula köyünde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ve köy sakinlerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bula köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evin müştemilatında yangın çıktı. Alevleri fark eden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde yaşayanlar tahliye edilerek çevredeki güvenli evlere yerleştirildi. Köy halkı, alevlerin yandaki binalara sıçramasını önlemek için kendi imkanlarıyla hortumlarla yangına ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı müştemilat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TOKAT