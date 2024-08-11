Tokat\'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangını 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yangında tahmini olarak 40 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini açıkladı.

Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerine kadar devam ederken, 7 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alındı.

"Tahmini 40 hektarlık alan yandı"

Yangın hakkında bilgi veren Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Öğleden sonra 4'ten sonra bir ihbar üzerine bölgedeki hem orman işletmemize bağlı hem bölge müdürlüğümüze bağlı hem Erbaa İtfaiyemiz, Özel İdaremizin araçlarıyla beraber araçlarla ve insan gücüyle gerekli çalışma başladı. Çok ciddi bir alana da yayıldı. Aslına bakarsanız kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Yoğun uğraşlar, vatandaşların katılımıyla beraber şu anda edindiğimiz son bilgi yangının kontrol altına alındığı. Artık şu anda yanan yerlerin de etrafının çevrildiği bilgisini aldık. Soğutma çalışmaları inşallah devam edecek. Herhangi bir aksilik çıkmazsa, böyle bir ters rüzgardır, anormal bir durum olmadığı müddetçe ümidimiz sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edip inşallah kazasız belasız bir şekilde bu yangını atlatacağız. Biz tahmini olarak 40 hektar civarında diye düşünüyoruz ama tabii alandan alacağımız orman işletmemizin en son ifadeleri, onlar büyük ihtimal aktaracaktır. Bizim uzaktan kabaca aldığımız hesaba göre 40 hektarlık bir alan yandı diye tahmin ediyoruz" dedi. - TOKAT