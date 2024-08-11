Tokat\'ın Erbaa ilçesinde orman yangını: 20 dönüm alan kül oldu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyü yakınlarında çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangında 20 dönüm ormanlık alan kül oldu. - TOKAT