Tokat\'ın Niksar ilçesinde un yüklü tır devrildi

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Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada un yüklü tır devrildi. Kazada yola savrulan un torbaları nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niksar İlçesi D-100 karayolu Karanlıkdere Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, K.P. (40) idaresindeki un yüklü 05 AU 863 plakalı çekici ve buna bağlı 05 AU 211 plakalı yarı römork, Erbaa ilçesinden Niksar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralandı. Meydana gelen kaza nedeniyle Niksar istikametine trafik tamamen kapandı. Trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde karşı yönden sağlandı. Olay yerine gelen vincin tırı kaldırması ve un çuvallarının toplanmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı. - TOKAT