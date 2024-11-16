Tokat\'ın Niksar ilçesinde yol çökmeleri sürüyor

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Tokat'ın Niksar ilçesinde 3 yıl arayla aynı noktada yine yol çöktü, araç yola saplandı.

Niksar ilçesinde dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağmur, ilginç manzaralara yol açtı. Melikgazi Mahallesi Halilefendi Camii yanında, belediyenin altyapı çalışması yaptığı yol sağanak yağış nedeniyle çöktü. Yolda ilerleyen bir aracın lastikleri, çökmenin oluşturduğu çukura saplandı. Araç sürücüsü olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken, vatandaşlar bölgede benzer durumların tekrar yaşanmasından endişe ediyor. Aynı bölgede 2021 yılında da yağmur nedeniyle benzer bir olay yaşanmış ve aynı yerde başka bir araç da çukura düşmüştü. - TOKAT