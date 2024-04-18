Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sırasında panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde depremin etkisiyle panik yaşayarak kaçmaya çalışan 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı. - TOKAT
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Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, madımak yemeği yapan Nazile Yeşilkaya, üstüne betondan tuğlalar düşmesi sonucu yaralandığını ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
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