Tokat Niksar'da iki otomobil çarpıştı, kavşaktaki kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da iki otomobil çarpıştı, kavşaktaki kazada 4 kişi yaralandı

Tokat Niksar\'da iki otomobil çarpıştı, kavşaktaki kazada 4 kişi yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesi Gürçeşme Belde kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolu Gürçeşme Belde kavşağında meydana geldi. R.G. idaresindeki 35 UJB 01 plakalı otomobil ile A.Ş. yönetimindeki 60 AAN 677 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Acil Durum, Otomobil, 3. Sayfa, Niksar, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat Niksar'da iki otomobil çarpıştı, kavşaktaki kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da iki otomobil çarpıştı, kavşaktaki kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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