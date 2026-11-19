Tokat Niksar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde dün iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Meryem Baş ve Esra Ablak hastanede kurtarılamadı. Daha önce 2 yaşındaki çocuğun öldüğü kazada ölü sayısı 3'e yükseldi, inceleme sürüyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Meryem Baş ve Esra Ablak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Niksar ilçesine bağlı Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana geldi. M.A. (31) yönetimindeki 60 AGR 539 plakalı otomobil ile B.B. (46) idaresindeki 60 AES 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri süren Meryem Baş ve Esra Ablak'ın da yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?