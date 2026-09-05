Tokat Niksar\'da koyun otlatan iki kardeş kayboldu; arama başlatıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde koyun otlatmak için araziye çıkan 17 ve 18 yaşlarındaki iki kardeşten haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Olay, Niksar ilçesine bağlı Akgüney köyü Balıklıova Şelalesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye giden R. K. (18) ile kardeşi U. K. (17) bir süre sonra haber alınamadı. İki kardeşe ulaşamayan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, şelale ve çevresinde kayıp kardeşlerin bulunması için arama çalışması başlattı. Bölgede sürdürülen arama çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği öğrenildi.