Tokat Niksar'da otomobil beton direğe çarptı, sürücü araçta mahsur kaldı ve yaralandı - Son Dakika
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Tokat Niksar'da otomobil beton direğe çarptı, sürücü araçta mahsur kaldı ve yaralandı

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Tokat Niksar\'da otomobil beton direğe çarptı, sürücü araçta mahsur kaldı ve yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton elektrik direğine çarparak kaza yaptı, sürücü yaralandı. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Z.K. idaresindeki 54 BM 367 plakalı Toyota marka otomobil, Niksar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi3. SayfaİtfaiyeNiksarGüncelTokatKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da otomobil beton direğe çarptı, sürücü araçta mahsur kaldı ve yaralandı - Son Dakika
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