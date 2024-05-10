Tokat Niksar\'da Otoparkta Otomobil Patlaması

3.Sayfa

Tokat'ın Niksar ilçesinde kapalı semt pazarındaki otoparkta park halindeki otomobilde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kapalı semt pazarı içerisinde bulunan otoparkta, M.A.'ya ait otomobil park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından aracın motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle araçtaki yangın yandaki araçlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT