Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki deprem kamerada
TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklükte deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, restorandı derk eden müşteriler, sallanan araçlar, raflardan düşen ürünler yer aldı.
Öte yandan deprem sonrası Tokat ve Yozgat'ta 112 acil çağrı merkezine 231 ihbar yapıldı. Tokat'ta 2 konut, 5 ahır, 2 minare hasar aldı. Yozgat'ta 2 katlı bir bina hasar aldı. 8 köyde küçük çaplı hasarlar meyana geldi. Bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve Jandarma Genel Komutanlığından 1 insansız hava aracı gönderildi. Çevre illerinden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
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