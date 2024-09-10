Tokat'ta alev topuna dönen otomobil adeta kül oldu - Son Dakika
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Tokat'ta alev topuna dönen otomobil adeta kül oldu

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Tokat'ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

10.09.2024 20:17  Güncelleme: 20:25
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Tokat'ta alev topuna dönen otomobil adeta kül oldu

TOKAT - Tokat'ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan 60 AFH 398 plakalı Opel marka otomobilin, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı ve araç saniyeler içinde alev topuna döndü. Ara ara patlamanın da yaşandığı otomobile vatandaşlar yaklaşamadı. Olay yerine hızla intikal eden Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının yakıt kaynaklı olduğu tahmin edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta alev topuna dönen otomobil adeta kül oldu - Son Dakika

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