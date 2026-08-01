Tokat’ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Tokat’ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi

Tokat’ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi
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Tokat’ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Tokat'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, Devegörmez Mahallesi Hacı Mehmetbey Caddesi'nde bulunan Emine Hanım Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan 4 kişi yoğun dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çıkan yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat’ta apartman dairesinde yangın paniği: 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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