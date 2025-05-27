Tokat\'ta Araç Yangını: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Edinile bilgiye göre: Erbaa ilçesi Üçtepeler mevkiinde, C. U.'ya ait 60 AAY 871 plakalı Fiat marka otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları gören sürücü otomobili yol kenarına çekti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin sevk edilen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. - TOKAT