Tokat\'ta Arı Kovanı Yakınında Yangın Kontrol Altına Alındı

Tokat'ta arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki çalılık alana sıçrayarak yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. - TOKAT