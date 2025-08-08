Tokat\'ta Balya Makinesinden Yangın Çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde balya makinesinden çıkan yangın, arazi ve saman balyalarını kül etti. Alevler yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Karaçay köyünde çıktı. İddiaya göre, tarlada çalışan balya makinesinden çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden köylüler, traktör ve tarım ekipmanlarıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 dönüm ekili arazi ile çok sayıda saman balyası zarar görürken, alevler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alındı. - TOKAT