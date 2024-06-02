Tokat\'ta bir kereste ve kontrplak fabrikasında yangın çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Niksar Hamidiye Mahallesi Kobi Caddesi üzerinde bulunan özel bir firmaya ait kereste ve kontrplak fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın toz depo alanındaki üst kısımda yer alan motorlardan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangına Niksar Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangında can kaybı yada yaralanma olmazken maddi hasar oluştu. - TOKAT
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