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Tokat'ta çatı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Tokat'ta çatı yangını büyümeden söndürüldü

Tokat\'ta çatı yangını büyümeden söndürüldü

Tokat'ın Cemalettin Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

04.02.2024 20:10  Güncelleme: 20:13
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Tokat'ta çatı yangını büyümeden söndürüldü

TOKAT - Tokat'ın Cemalettin Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Tokat'ın Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde, bir evde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmazken, müstakil evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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