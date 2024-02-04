Tokat\'ta çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Tokat'ın bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Tokat'ın Sulusokak Cemalettin Mahallesi'nde, bir evde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi nedeniyle yangın çevrede bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmazken, müstakil evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT
Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaştığı maçın ilk yarısını ev sahibi 1-0 önde kapattı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk 45 dakikadaki düşük tempolu mücadelesini gören futbolseverler "Uykumuz geldi" şeklinde yorum yaptı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in başı, daha önce de kendisi ve merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit eden takıntılı hayranı Erdal Çınar'la bir kez daha derde girdi. Akıl hastanesinden çıkan Çınar'ın yine kapısına dayandığını söyleyen Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ''Bu şahıs nasıl benim kapımın önüne kadar gelebiliyor? Neden hâlâ dışarıda? Erdal Çınar beni dağa kaldırmakla tehdit ediyor.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararıyla ilgili konuştu. Kurum, ''Biz işin başında da söyledik, şimdi de söylüyoruz. Kimin kiminle ittifak yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.'' ifadelerini kullandı.
Zeytinburnu'nda motosikletle seyir halindeyken havaya ateş ederek araçlara silah doğrultan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.A.(19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi. Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini ifade eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu Gazze'nin güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-0 Beşiktaş önde.
Üsküdar'da 285 lira taksi ücretini ödemeyip şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tokat'ta çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?