Tokat'ta etkili olan fırtına kenti olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Tokat'ta etkili olan fırtına kenti olumsuz etkiledi

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi ve bazı işyerlerinin çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle hayvan pazarındaki besiciler zor anlar yaşadı.

14.06.2024 23:50
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Tokat'ta etkili olan fırtına kenti olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Gün içerisinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tokat'ta sıcak hava yerini fırtınaya bıraktı. Akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi. Öte yandan sanayi içerisinde bulunan bazı işyerlerinin çatıları uçtu. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fırtına nedeniyle zarar gören bölgeleri ziyaret etti. Tokat Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri fırtına nedeniyle devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Fırtına nedeniyle hayvan pazarındaki besiciler zor anlar yaşadı. Rüzgarla nedeniyle bazı işyerleirnin camları kırıldı.

Kaynak: İHA

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