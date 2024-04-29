Tokat'ta etkili olan sağanak sele döndü - Son Dakika
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Tokat'ta etkili olan sağanak sele döndü

Tokat'ta aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, şehrin birçok noktasını sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, bazı araçlar suda ilerleyemedi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığınırken, sokaklarda seyredenler yağmura hazırlıksız yakalandı. Şiddetli yağış, şehir trafiğini felç etti ve araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi.

29.04.2024 20:14
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Tokat'ta etkili olan sağanak sele döndü

TOKAT - Tokat'ta etkili olan yağış nedeniyle sokaklar göle döndü.

Tokat'ta aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, şehrin birçok noktasını sular altında bıraktı. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, bazı araçlar suda ilerleyemedi. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığınırken, sokaklarda seyredenler yağmura hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış, şehir trafiğini felç etti ve araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Kaldırımdan taşan yağmur suları oluk oluk karşı yola aktı. Yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu, bazı araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar, yağışın etkisini azaltması için beklemeye başladı.

Kaynak: İHA

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