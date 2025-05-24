Tokat'ta Fare Kovma Yöntemi Hastanelik Etti

Tokat'ta iki kadının "fare kovma" yöntemi apartman sakinlerini hastanelik etti

TOKAT - Tokat'ta iki kadın, fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran kimyasal dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bedestenilioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre iki kadın, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı. Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu beklenmedik bir kimyasal reaksiyon meydana geldi. Kadınların fareleri dumanla kaçırmak için denedikleri yöntem sonucu çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına yayıldı. Apartman sakinleri nefes almakta zorlanarak panikle balkonlara çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Koridorları duman bastığı için içeride mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ateşi yakan iki kadın ifadeleri alınmak üzere karakola gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.