Tokat'ta Feci Kaza: İki Kişi Yanmaktan Kurtuldu

3.Sayfa

Tokat'ta feci kaza: Yaralı alev alan araçtan sürünerek kurtuldu

TOKAT - Tokat'ta 200 metre uçurumdan düşen araçtaki bir kişi sürünerek yanmaktan kurtulmayı başardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi yolu üzerindeki Tepe Mevkii'nde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten aşağıya uçan araçta iki kişi ölümden döndü. Araç içerisinde bulunan S.G., kazanın hemen ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Araçta sıkışan diğer kişi O.M. ise bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek araçtan uzaklaşmayı başardı. Kısa bir süre sonra araç alev aldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.'nin bacağında kırık olduğu tespit edilirken, S.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.