Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var

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1.4 milyar dolar nerede? Çalınan Bybit varlıklarının akıbeti belli oldu

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında, döner restoran zinciri "Maydonoz Döner"e yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye yükselirken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 372'ye ulaştı.

126 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliklere çıkarıldı. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 126 kişi tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi emniyet ve savcılık süreçlerinin ardından serbest bırakıldı.

FETÖ İLE İLİŞKİLİ ŞÜPHELİLER ARASINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında, döner restoran zincirinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesi, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilen hakimler ve diğer kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.