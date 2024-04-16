Tokat'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Tokat'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı

Tokat\'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KGYS görevlileri, şüpheli bir aracı takibe alarak kovalamaca yaşadı. Polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüsü alkollü çıktı ve cezai işlemler uygulandı.

16.04.2024 14:48
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Tokat'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görevlileri tarafından, 10 Nisan 2024 tarihinde durumundan şüphelenen Tofaş marka araç, yonca kavşağında takibe alınarak yakalanması için ekipler yönlendirildi. Ekipler aracı anbean takip etti. Polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak aracın kaçması üzerine, otomobil TEDAŞ kavşağında durduruldu. Araç sürücüsü orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi. Sürücünün yapılan kontrolde 1,70 promil alkollü olduğu anlaşıldı. 11 ayrı maddeden toplamda 33 bin 339 TL idari para cezası uygulanarak araç sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta film gibi kovalamaca KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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