Tokat'ta Fındık İşçileri Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Fındık İşçileri Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı

Tokat\'ta Fındık İşçileri Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine sürücü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

09.09.2024 17:37
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Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtiraz üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı üzerine sürücü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

4 Eylül 2024 tarihinde Cengiz G. idaresindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs Tokat'ın Niksar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada 5 yaşındaki Eylem Debek kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan şoför Cengiz G. Tokat Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı, burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. 16 kişilik minibüse 26 kişi alan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, çıkarılan sulh ceza hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Alınan karara Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu bu kez minibüs sürücüsü Cengiz G.'nin tutuklanmasına karar verildi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Fındık İşçileri Minibüs Kazası: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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