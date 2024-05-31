Tokat'ta Gaz Kaçağı Tehlikesi Atlatıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Gaz Kaçağı Tehlikesi Atlatıldı

Tokat\'ta Gaz Kaçağı Tehlikesi Atlatıldı

Tokat'ta sabah saatlerinde piknik tüpünden kaynaklanan gaz kaçağı nedeniyle büyük bir facia tehlikesi yaşandı. Cuma Er, tüpün patlama ihtimaline karşı hızla müdahale ederek olayı önledi. İtfaiye ekipleri de tüpteki gazı boşaltarak tehlikeyi ortadan kaldırdı.

31.05.2024 10:35
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Tokat'ta sabah saatlerinde piknik tüpünden kaynaklanan gaz kaçağı nedeniyle tehlike atlatıldı. Cuma Er, tüpün patlama ihtimaline karşı hızla müdahale ederek büyük bir faciayı engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duruma anında müdahale ederek tüpteki gazı boşalttı.

Olay sabah saatlerinde Oğulbey Mahallesi Zincirli Kuyu Sokakta meydana geldi. Cuma Er, sokak üzerinde bulunan ikametinin bahçesinde çay demlemek için piknik tüpünü kullanmak istedi. Er tüpün gazını açmasıyla tüp alev aldı. Er, eline aldığı odun parçası ile patlama ihtimaline karşılık tüpü sokağa güvenli bir alana çıkarttı. Er patlama olmaması için vanayı gevşeterek gaz sıkışmasını engelledi. Durumu gören mahalle sakinleri 112 Acil Durum Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tüpün vanasını tamamen açarak içerisindeki gazı boşalttı. Vatandaşın zamanında müdahalesi faciayı önledi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Gaz Kaçağı Tehlikesi Atlatıldı - Son Dakika

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