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Tokat'ta gıda zehirlenmesi iddiası: 6 öğrenci hastanelik oldu

TOKAT - Tokat'ın Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda öğle arası dışarıda yemek yiyen 6 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler öğle arası okul dışında yemek yedi. Aynı yerden yemek yiyen 6 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı. Okul idarecileri tarafından okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından 12 yaşlarındaki; E.İ.D, C.Y, Z.O, Y.O, E.Ö, V. K isimli 6 öğrenci zehirlenme şüphesi ile ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iye olduğu öğrenildi.