Tokat'ta Hint keneviri operasyonu: 94 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta Hint keneviri operasyonu: 94 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, daha önce evine yapılan baskında uyuşturucu düzeneği bulunan bir şahsın tarlasında 94 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.07.2024 10:59
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Tokat'ta daha önce evine yapılan baskında kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şahsın tarlasında da 94 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda Erbaa ilçesine bağlı İkizce köyünde bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu düzeneği ele geçirilmişti. S.Ü. isimli şüpheli adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz gün S.Ü'ye ait tarlada arama yapıldı. Yapılan aramada 94 kök dişi Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. S.Ü., "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye önünde gazetecilere bağıran şahıs, "Çekin ağabey çekin. Cevabını veremeyecek bir suçumuz yok. Gidin kimyasal satanları çekin" dedi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Hint keneviri operasyonu: 94 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Hint keneviri operasyonu: 94 kök dişi Hint keneviri ve 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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