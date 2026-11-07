Tokat\'ta jandarma operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, 12 obje ele geçirildi

Tokat'ın Yeşilyurt, Artova ve Sulusaray ilçelerinde jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurduğu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda üç ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 obje, 100 av tüfeği fişeği, 1 kama ve 33 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. 9 şüpheli göz altına alındı.