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Tokat'ta JASAT Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta JASAT Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen JASAT Mercek-2 Operasyonu'nda, arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında, 15 ayrı suç dosyasından aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs da tutuklandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

Tokat\'ta JASAT Operasyonu: 33 Şüpheli Yakalandı
18.12.2023 - 17:08,
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Tokat'ta JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 33 şüpheli yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından "JASAT Mercek-2 Operasyonu" gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda başta cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, kadına karşı tehdit suçları olmak üzere 15 ayrı dosyadan, 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsın da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs İlçe Jandarma komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İHA
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