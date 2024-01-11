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Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç kafa kafaya çarpışarak hurdaya döndü. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat\'ta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı
11.01.2024 - 11:44,
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlar hurdaya döndü. 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Tokat- Sulusaray yolunda meydana geldi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi yakınında bulunan benzinlikten çıkan Ali G. idaresindeki 58 SF 078 plakalı otomobil ile Sulusaray-Tokat istikametinde giden Uğurcan K. yönetimindeki yabancı plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçlar hurdaya döndü. Kaza sonucu hafif yaralanan iki sürücü ve araçlarda bulunan Ümitcan K., Hilal ve Filiz G. ile Hatice Nur G. Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Hatice Nur G. ise Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı benzinliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Sulusaray, Yeşilyurt, Tokat, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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