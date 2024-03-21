Tokat\'ta kalp krizi geçiren polis memuru Sivas\'ta defnedildi

Esenyurt'ta yemek siparişi kavgası: 4 esnaf yaralandı

Esenyurt'ta bir müşterinin sipariş verdiği yemeğin dökülmesi üzerine çıkan tartışma, çevredeki esnaf ve kuryelerin de dahil olduğu büyük bir kavgaya dönüştü. Kavgada çekiç ve sopaların kullanıldığı olayda 4 esnaf yaralandı.