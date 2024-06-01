Tokat'ta Kanala Düşen İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
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Tokat'ta Kanala Düşen İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı

Tokat\'ta Kanala Düşen İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı

Tokat'ta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Umut Açar ve 13 yaşındaki Volkan Başar, Kömeç köyü camisinde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı.

01.06.2024 13:48
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Tokat'ta içinde bulundukları otomobil ile sulama kanalına düşüp boğularak hayatını kaybeden iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandılar.

Tokat'ta dün gün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kömeç köyü kanal yolunda 14 yaşındaki Umut Açar, dedesi T.A'ya ait 25 EF 558 plakalı otomobili izinsiz alıp, arkadaşı Volkan Başar (13) ile birlikte gezmeye çıktı. Açar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Su dolu kanala uçan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı Volkan Başar, araçtan çıkamadı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Umut ve arkadaşı Volkan, Kömeç köyü camisinde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Kanala Düşen İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Kanala Düşen İki Arkadaş Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
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