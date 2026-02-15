Tokat\'ta Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

Tokat'ta kayıp olarak aranan 62 yaşındaki kadının dere yatağında cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Tokat il merkezine bağlı Akbelen köyünde yaşayan Kezban Genç'ten (62) bir süredir haber alınamıyordu. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına AFAD'dan 14 personel, 3'ü dalgıç olmak üzere ekipler, 1 dron ve 4 araç katıldı. Jandarma ekipleri ise 150 personel ve 12 araçla çalışmalara destek verdi. Ekipler, köy ve çevresindeki alanlarda yoğun şekilde arama yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda AFAD dalgıçları, sabah saatlerinde dere yatağında Genç'in cesedini buldu. Genç'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT