Tokat\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde virajı alamayan otomobilin tarlaya devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erbaa ilçesi Salkımören köyü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.C.Ç. yönetimindeki 60 ABP 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü, olay yerine ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ikipleri tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.