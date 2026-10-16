Tokat\'ta metruk binada yeniden çökme oldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta daha önce kısmi çökmenin yaşandığı metruk binada yeniden çökme meydana geldi. Yapıdan kopan parçaların sokağa düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Boş ve kullanılmayan binada, yağışların da etkisiyle daha önce kısmi çökme yaşanmış, sokağa dökülen molozlar nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapanmıştı. Aynı binada yeniden meydana gelen çökmede, yapıdan kopan parçalar sokağa döküldü. Çökme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gürültüyle uyandığını belirten mahalle sakini Ahmet Duran, "Sese uykudan uyandım. Belediye çöp mü alıyor dedim. Sağıma soluma baktım, bina geliyor. Ne yaptığımı şaşırdım ben de" dedi.