Tokat'ta Trafik Kazaları Kamerada

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Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kamerada

TOKAT - Tokat'ta Haziran ayında meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı.

Haziran 2024'te Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde özellikle motosiklet kazaları dikkat çekerken, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması kazaların en büyük sebepleri arasında yer aldı. Görüntülerin paylaşıldığı bir kazada motosiklet sürücüsü kavşakta karşısına çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Frene basan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek başını aracın kapısına vurdu. Kaskı kafasında olan sürücü büyük tehlikeden kurtuldu. Diğer bir kazada ise kask kullanmayan bir kadın motosiklet sürücüsü, kavşağa hızlı girerek yan yoldan gelen bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü de başka bir yere fırladı.