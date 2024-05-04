Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi

Tokat\'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi

Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca Mart 2024 tarihinde Tokat'ta meydana gelen kazaların görüntüleri paylaşıldı. Kaydedilen görüntülerde bir otomobil tırın önünde metrelerce sürüklendi. Araç içerisinde bulunanlar şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldular. Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü KGYS kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta şubat ayında meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından an be an kaydedildi. Dikkatsizlik ve geçiş üstünlüğüne dikkat etmeyen sürücüler kazalara neden oldu.

04.05.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca Mart 2024 tarihinde Tokat'ta meydana gelen kazalar paylaşıldı. Kaydedilen görüntülerde bir otomobil tırın önünde metrelerce sürüklendi. Araç içerisinde bulunanlar şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldular.

Türkiye'nin birçok ilinde farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri, Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Tokat'ta şubat ayında meydana gelen 4 ayrı kaza da kameralar tarafından an be an kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2024 yılının Mart ayında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kaydettiği farklı illerdeki trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ta 4 ayrı kaza kameralara yansıdı. Dikkatsizlik ve geçiş üstünlüğüne dikkat etmeyen sürücüler kazalara neden oldu.

"Metrelerce sürüklendi"

İlk görüntüde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki caddede meydana geldi. Görüntüde bir otomobil aynı yönde ilerleyen tırın sıkıştırması ile yan döndü ve metrelerce sürüklendi. Kazada şans eseri otomobilde bulunanlar yara almadan kurtuldu.

"Otobüs hızını alamadı"

İkinci görüntüde ise şehir içi Özel Halk otobüsü durmayarak kırmızı ışıkta duran arabalara arkadan çarptı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"Yine kavşak yine kaza"

Paylaşılan diğer iki kaza da şehirdeki farklı kavşaklarda meydana geldi. Geçiş üstünlüğüne dikkat etmeyen araçlar çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, trafik, Tokat, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:39:57. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta meydana gelen trafik kazaları kameralar tarafından kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement