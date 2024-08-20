Tokat\'ta motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

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Tokat'ın Zile ilçesinde motosikletle elektrik direğine çarpan Muhammed Sami Öncübaşı (18) hayatını kaybetti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Dinçerler Caddesi üzerinde gerçekleşti. Motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammed Sami Öncübaşı, olay yerinde kanlar içinde kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncübaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT