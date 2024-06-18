Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Pazar ilçesinde motosiklet ile su kanalına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Kantar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Y. E. D. (26) idaresindeki 60 AEJ 040 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün öldüğünü tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT