Tokat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçe merkezi Mehmetçik Caddesi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Erbaa'dan Niksar yönüne giden A. K. (54) yönetimindeki 60 AK 129 plakalı otomobil, Murat Keskin yönetimindeki 60 AFY 587 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keskin'in Mehmetçik Caddesi'nden kavşağa ilerlemeden önce bir süre beklediği, daha sonra yola çıktığı ve D-100 kara yolunda ilerleyen otomobilin Murat Keskin'e çarptığı yer aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TOKAT