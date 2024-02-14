Tokat'ta motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Tokat'ta motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Tokat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplamda 2 kişi hayatını kaybetti.

14.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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Motosiklet kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

TOKAT - Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 Şubat 2024 tarihinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Ertekin, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Eray Tezen'in kullandığı BMW markalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay Polat yönetimindeki motosiklete çarpmıştı, kazada Polat ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Ertekin ağır yaralanmıştı.

Üniversite Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkay Polat, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tokat Devlet Hastanesinde kaldırılan Hasan Ertekin de 3 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Tokat\'ta motosiklet kazasında ölü sayısı 2\'ye yükseldi
Kaynak: İHA

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