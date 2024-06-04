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Tokat'ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücüler adeta ölüme meydan okudu. Tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Turhal-Tokat kara yolunda meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu sırada motosikletlerin üzerine uzanan üç kişi, adeta ölümle dans etti. Yarış yaptıkları iddia edilen sürücülerin tehlikeli hareketleri, çevredeki diğer sürücülerin dikkatini çekti.

Görenlerin yürekleri ağzına gelirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlilerin hızla ilerlerken birbirlerine yakın bir şekilde seyrettikleri ve zaman zaman dengelerini kaybetme tehlikesi yaşadıkları görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı.