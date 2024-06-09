Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtara sopalı saldırı: Hastanelik oldu - Son Dakika
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtara sopalı saldırı: Hastanelik oldu

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde 47 yıldır muhtarlık yapan Osman Çiçek, içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında Bekir Ş. tarafından sopalı saldırıya uğradı. Başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, tedavi altına alındı. Saldırgan gözaltına alındı.

09.06.2024 18:02
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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde bir kişinin sopalı saldırısına uğrayan muhtar hastanelik oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 47 yıldır muhtar olarak görev yapan 77 yaşındaki Osman Çiçek, iddiaya göre Umurca köyünde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmaları sırasında traktör üzerinde çalışırken Bekir Ş. tarafından sopalarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu başından yaralanan ve kolu kırılan Çiçek, ilk olarak Reşadiye'de tedavi altına alındı ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Osman Çiçek'in şikayeti üzerine, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Bekir Ş. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"Beni perişan etti"

47 yıldır köye yapılan hizmetlerde imece usulu köylünün katılımı ile yapıldığını söyleyen Umurca Köyü muhtarı Osman Çiçek, "Ben 1977 yılından beri köyün muhtarıyım. Millet her zaman beni seçer, sever. Senelerdir böyle imece usulü devlet desteğini verir. Biz devlete yardımcı oluruz. Devletle beraber iş birliği yapıyoruz. Yalnız köyümüzde bir gelenek var. İşe gitmeyen köyün diğer işlerine parasını verir. Şu an bir içme suyu meselesi var. 3 kilometre devlet borusunu ve kepçesini verdi. 7 kişilik heyetimizin aldığı kararla çalışmalara katılmayanlardan para istiyoruz. Akşam parayı toplarken oraya o mahalleye gelince birisi saldırı yaptı. Motorun üstündeyken saldırdı. Motordan düştüm. Düştükten sonra tekrar benim kafama vurdu. Beni perişan etti" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtara sopalı saldırı: Hastanelik oldu - Son Dakika

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