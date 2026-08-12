Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü
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Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tokat'ta otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sivas-Turhal kara yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Tokat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat’ta otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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